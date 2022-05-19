Неуместным и позорным сочли французские пользователи Twitter выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля.

Во время соответствующей церемонии в зрительном зале, где она проходила, показали видеообращение Зеленского, в котором он поприветствовал участников и жюри фестиваля, попутно напомнив о боевых действиях на Украине.

По мнению французов, организаторы допустили большую ошибку, смешав политику и культурное событие. Выступление Зеленского пользователи назвали неуместным для мирного фестиваля. Некоторые остроумные французы со своей стороны предложили сразу выдать Зеленскому главную награду – Золотую пальмовую ветвь.

75-й, юбилейный, Каннский кинофестиваль открылся 17 мая. Из российских режиссёров к участию допустили только Кирилла Серебренникова с его фильмом “Жена Чайковского”. Ранее организаторы заявляли, что российскую делегацию на фестиваль не приглашали.