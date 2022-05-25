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Французский волонтер Адриен Боке, побывавший на Украине, рассказал о зверствах боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в России). Он сообщил, что отвозил лекарства для раненых после прекращения боевых действий к северу от Киева.

По словам волонтера, прямо на улицах населенных пунктов лежали российские военнослужащие с тяжелыми ранениями. Однако «азовцы» под страхом смерти запретили оказывать им медицинскую помощь.

Боке заявил, что медики все же не отступали и требовали допустить их к раненым бойцам. Однако вместо этого боевики просто добивали военнослужащих выстрелами из автоматов.

Французский волонтер, слова которого приводит РИА Новости, рассказал также, что это были первые военные преступления, которые ему пришлось увидеть на Украине.

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