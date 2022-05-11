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Французский писатель Адриен Боке, написавший книгу «Вставай и иди благодаря науке» и имеющий опыт службы в армии своей страны, рассказал о военных преступлениях украинской армии.

Он пояснил, что лично был свидетелем зверств ВСУ, когда на протяжении трех недель находился на Украине в составе гуманитарной миссии. На его глазах националисты убивали военнопленных ВС РФ, стреляя им прямо в голову, либо простреливали колени, чтобы поиздеваться.

Вспомнил Боке и о Буче, в которой ВСУ устроили настоящее шоу. Они свезли туда теле людей из разных регионов и разместили их специально для видеосюжета. Все снимали иностранные журналисты, которые приехали в город заранее.

Боке рассказал, что оказался шокирован из-за программ французского ТВ, в которых некомпетентные и не побывавшие на Украине люди пытаются рассуждать о событиях в стране. Он отметил, что Киев прикрывается гражданским населением как живым щитом, причем позиции в жилых домах оборудуются по ночам, когда никто ничего не может увидеть.

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