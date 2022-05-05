Внешняя политика ЕС, проводимая руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен загоняет объединенную Европу в огромные долги. ЕК разрабатывает один пакет антироссийских санкций за другим, не желая анализировать их последствия для континента, сообщило издание Frankfurter Allgemeine.

Немецкие журналисты отмечают, что Евросоюз, как и весь остальной мир, еще не отошел от проблем, связанных с пандемией коронавируса. Однако ЕК уже разработала шестой пакет санкций, который вкупе с поддержкой Украины вынуждает Европу брать на себя колоссальные задолженности.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйнен назвала главной целью санкций серьезный урон экономике России. Однако многочисленные эксперты уверены, что Евросоюз пострадает от антироссийских рестрикций гораздо больше.