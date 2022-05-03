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Уже в этом году французский туристический бизнес, а также смежные с ним отрасли могут столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами. Причина – отсутствие турпотока из России. Об этом сообщает Franceinfo.

Издание отмечает, что во Францию и, в частности, в Париж, как правило, прибывали состоятельные россияне, которые готовы были тратить здесь приличные суммы. К примеру, во Франции богатые жители России устраивали свадьбы во дворцах, арендовали яхты для прогулок и так далее. Восполнить выпадающие доходы в новом туристическом сезоне во Франции вряд ли смогут, говорят аналитики, на которых ссылается Franceinfo.

Отмечается, что наряду с россиянами активными потребителями товаров и услуг во Франции остаются туристы из США и Китая. Однако турпоток из этих стране не компенсирует сокращение числа российских туристов. На последних просевшая во время пандемии туристическая отрасль Франции возлагала большие надежды в этом году.

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