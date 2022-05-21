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Анкара предпринимает шаги против Запада, так как является тайным оружием России внутри НАТО, сообщили эксперты портала Fox News.

Они напомнили, что Турция отказалась вводить экономические санкции против России, а ее шаги по закрытию воздушного пространства для летящих в Сирию самолетов РФ – это лишь желание удовлетворить собственные национальные интересы.

Кроме того, сейчас Турция блокирует вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, отлично понимая, что действует наперекор НАТО и в ущерб его интересам.

Вспомнили эксперты и о зенитно-ракетных комплексах С-400, которые Турция приобрела у России вопреки США. Также после попытки госпереворота в 2016 году президент Тайип Эрдоган предпринимает все возможные меры, чтобы дестабилизировать отношения между отдельными странами Альянса.

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