Прорыв обороны ВСУ в Белогоровке и форсирование Северского Донца – это практически завершающий этап формирования котла для украинских националистических сил на Донбассе. Сейчас союзные силы получили отличную возможность продвинуться к Золотаревке, которая выведет прямо к западной части Лисичанска.

Кроме того, ВС РФ могут в ближайшее время установить контроль над стратегически важной автомагистралью, которая ведет в уже упомянутый Лисичанск, а также в Северодонецк и Артемовск. Эта дорога остается единственным путем для ВСУ уйти к Соледару и Бахмуту. Кроме того, она используется для поставок западных вооружений, поэтому нацисты лишатся возможности их получать.

Все это указывает на скорое завершение процесса формирования котла. После чего он захлопнется окончательно и оставит самые боеспособные силы ВСУ в ловушке.