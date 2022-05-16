Удорожание производства и уход рекламодателей. Такими причинами руководство российского журнала Forbes объяснило приостановку выпуска бумажной версии издания.

Последний бумажный Forbes в России выйдет в мае, а со следующего месяца останется только электронная версия – никаких изменений в работе редакции нет. Об этом РБК сообщили в самом издании.

Там уточнили, что за последние месяцы из-за стоимости сырья и услуг типографии производство бумажной версии увеличилось в цене. В это же время началась проблема с рекламодателями: из-за изменившейся экономической обстановки многие компании стали сокращать расходы на своё продвижение.

В Forbes Russia уточнили, что полностью от выпуска бумажной версии отказываться не намерены. Как только позволит экономическая конъюнктура и оборотных средств станет больше, журнал снова начнут печатать.