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Задержание блогера Анатолия Шария в Испании указывает на добровольную украинизацию ЕС, уверен политолог из Финляндии Йохан Бекман. Он напомнил, что в каждой стране объединенной Европы сейчас можно увидеть украинские флаги, а имеющая собственного короля Испания вдруг начала выполнять приказы президента Зеленского.

«Мы не можем понять, мы еще Европа, или мы уже часть Украины?» — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что процесс украинизации Евросоюза стартовал еще в 2014 году, однако на протяжении восьми лет он проходил скрытно. Сейчас его сделали гораздо более агрессивным из-за специальной операции ВС РФ.

Напомним, что блогер Шарий был задержан в Испании 6 мая. В настоящий момент готовится его депортация на Украину.

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