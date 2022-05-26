Финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман заявил, что не стоит верить результатам опросов жителей Финляндии по поводу поддержки вступления страны НАТО. Об этом сообщил портал URA.RU.

Эксперт отметил, что политики уверяют жителей страны в том, что Европа перестала быть безопасной территорией, так как от России можно ожидать чего угодно. Она может поступать непредсказуемо. Но при этом они сами себе противоречат, сообщая, что нет опасности со стороны России.

Йохан Бекман отметил, что все заявления властей о желании граждан Финляндии вступить в НАТО являются выдуманными. Народ вообще ни о чем не спрашивали, все решения принимались без него.

Политолог отметил: «А наш президент, когда подали заявление в НАТО, сказал, что это – триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чем не спросили?!».