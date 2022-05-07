Финские поставщики электроэнергии Ilmatar Energia в одностороннем порядке расторгли договор с российской компанией «Яндекс». Из-за этого ее датацентр в Стране тысячи озер получает питание от автономного дизельного генератора.

Глава отдела по обеспечению работы дата-центров Алексей Жумыкин рассказал, что «Яндекс» приводил неоспоримые аргументы в пользу возобновления поставок электроэнергии, указывал на длительное сотрудничество и взаимную выгоду, однако все это не помогло. Финская компания отказалась возобновлять договор.

Генеральный директор финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля заявил, что не понимает причин для прекращения подачи электроэнергии на дата-центры «Яндекса». Компания не входит в санкционные списки Запада, поэтому поставщик не имел права разрывать контракт без согласования с Москвой.

Напомним, что Финляндия вместе со Швецией намеревается подать заявку на вступление в НАТО уже летом текущего года.