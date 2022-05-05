В то время как многие европейские страны заявляют о стабилизации ситуации с коронавирусом и открывают границы, Финляндия идёт по другому пути. До 5 июня в стране продлили ограничения при перемещении через её границу. Особенно это касается пунктов пропуска с российской стороны.

В заявлении правительства Финляндии на этот счёт указывается, что из-за пандемии коронавируса до начала лета беспрепятственно могут въезжать в страну только те граждане, которые были привиты от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским медрегулятором. Российский вакцин в числе таких препаратов нет – официально ни одна из них не признана ВОЗ.

Кроме того, чтобы гражданам РФ попасть в Финляндию, у них должны быть для этого веские основания. Среди таких оснований – учёба, работа, рождение ребёнка, свадьба, другие важные личные причины или вид на жительство.