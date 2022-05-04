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Финляндия внезапно начала перебрасывать к границам с Россией почти все свое тяжелое вооружение. В чем заключаются причины таких действий, пока сказать очень сложно, пишет портал «Ридус».

Отмечается, что в непосредственной близости от российских границ уже появилось несколько десятков бронетранспортеров, тяжелых танков Leopard 2A6, боевых машин пехоты. Но в настоящий момент переброска техники и вооружений все еще продолжается. К рубежам РФ направляются тяжелые тягачи и многое другое.

Никакой официальной информации от властей Финляндии по поводу переброски техники еще не поступало. Однако эксперты отмечают, что подобные действия могут вызвать беспокойство у Москвы. При этом она вполне способна предпринять жесткие ответные шаги, если сочтет ситуацию угрожающей для себя.

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