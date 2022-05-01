Американская киностудия Walt Disney готова вернуть свою продукцию в кинотеатры стран СНГ. Но о возобновлении сотрудничества с российскими прокатчиками речи пока не идёт.

Как пишет “Бюллетень кинопрокатчика”, фильмы студии в странах СНГ можно будет смотреть уже мае. Так, 5 мая в Казахстане в прокат выходит очередной кинокомикс от студии Marvel (входит в Walt Disney Inc.) “Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия”. При этом дистрибьютор, который будет прокатывать фильм в Казахстане, также покажет этот фильм в ряде стран, которые входят в Содружество независимых государств.

Вернётся ли Walt Disney в Россию, пока не сообщается.

Крупные голливудские студии прекратили сотрудничество с российским кинопрокатчиками ещё в начале марта на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине. По словам экспертов, уход американских студий может уничтожить кинопрокатную отрасль в стране. Большинству кинотеатров прокат блокбастеров из США приносил основную часть выручки.