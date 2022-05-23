Снятый более полувека назад фильм “Я шагаю по Москве” режиссёра Георгия Данелия выйдет в повторный прокат. С 26 мая зрителям будет доступна версия кинокартины, которая недавно прошла цифровую реставрацию. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

“Я шагаю по Москве” называют одним из главных фильмов советской оттепели. Лирическая комедия рассказывает о событиях одного дня, которые происходят с молодыми людьми: метростроевцем, монтажником, призывником и продавщицей грампластинок. В ленте снялись легенды советского кино: Никита Михалков, Евгений Стеблов, Галина Польских и другие. В своё время на Каннском кинофестивале картину удостоили специального почётного приза для молодых кинематографистов. Премьера фильма состоялась в 1964 году.

В связи с чем на экраны выпускают классику советского кино, в Минкульте не уточняют. Ранее в кинотеатрах уже устраивали повторные прокаты российских и советских фильмов. В том числе это было связано с тем, что с уходом голливудских студий и отменой проката американских блокбастеров, в репертуарах кинозалов образовались пустые места.