читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 мая состоялся первый полуфинал музыкального конкурса “Евровидение-2022”. В этом году он проходит в Турине, Россию до участия не допустили. Певец Филипп Киркоров явился на конкурс в качестве гостя по приглашению организаторов.

Но российского «поп-короля» не впустили в VIP-зону. Певцу пришлось долго стоять на входе в VIP-зону, пока хостес искала его имя в списках. В списках звезды так и не было. Киркорову пришлось стоять в очереди за обычным билетом. Концерт он смотрел с высокой трибуны, расположенной где-то сбоку.

В социальных сетях Филипп Киркоров написал, что специально для поездки на конкурс он арендовал частный вертолет. В этом году он будет болеть за Грецию. О неприятном инциденте сам российский певец в социальных сетях распространяться не стал.

Вам может понравиться

Комендант Рубежного: Боевики ВСУ пытаются сбежать из города, прикидываясь беженцами

Военнослужащие ВСУ понимают бессмысленность сопротивления в Рубежном и пытаются сбежать из города. Для этого они маскируются под беженцев, но подобные попытки раз за разом терпят неудачу, рассказал комендант города «Камброд».

Станкевич оценил угрозу начала ядерной войны

Российский политолог Сергей Станкевич уверен, что все громкие заявления западных лидеров о ядерном шантаже со стороны России нельзя считать справедливыми. Для сложившейся ситуации больше подходит понятие “превентивного сдерживания”. Подробности передает

Эксперт Сивков: Российские войска рассекли группировку ВСУ на Донбассе на три части

Уже в первые дни спецоперации ВС РФ на Донбассе украинская группировка войск была разрезана на три части. Причем две из них практически полностью ликвидированы, рассказал военный эксперт Константин Сивков изданию
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 16 °C |