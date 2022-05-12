10 мая состоялся первый полуфинал музыкального конкурса “Евровидение-2022”. В этом году он проходит в Турине, Россию до участия не допустили. Певец Филипп Киркоров явился на конкурс в качестве гостя по приглашению организаторов.

Но российского «поп-короля» не впустили в VIP-зону. Певцу пришлось долго стоять на входе в VIP-зону, пока хостес искала его имя в списках. В списках звезды так и не было. Киркорову пришлось стоять в очереди за обычным билетом. Концерт он смотрел с высокой трибуны, расположенной где-то сбоку.

В социальных сетях Филипп Киркоров написал, что специально для поездки на конкурс он арендовал частный вертолет. В этом году он будет болеть за Грецию. О неприятном инциденте сам российский певец в социальных сетях распространяться не стал.