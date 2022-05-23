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Депутаты Херсонской области ранее занимались подделкой документов и незаконным сбором урожая с полей, которые принадлежат фермерским хозяйства. Об этом рассказал в интервью РИА Новости владелец фермерского хозяйства в одном из поселений Херсонской области Олег.

Фермер рассказал о том, что депутаты занимались рейдерством открыто, а полиция бездействовала. Заявления от пострадавших никто не принимал.

Мужчина описал ситуацию: “При Украине очень сильно процветало рейдерство. Депутаты подделывали документы и косили наши поля. Мы четыре года судились, но полиция не реагировала. Даже есть решение следственного судьи вернуть зерно, но реакции никакой не было”.

Сейчас фермеры надеются, что смогут вернуть хотя бы часть урожая прошлого года. Они намерены обратиться в военную комендатуру. Мужчина отметил, что местные фермеры знают о том, где лежат 252 тонны их зерна. Они очень надеяться, что им помогут, так как это очень большие деньги.

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