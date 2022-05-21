Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях заявил, что совсем скоро армия получит на вооружение новый стратегический беспилотник. Эксперт Денис Федутинов считает, что речь идет о БПЛА «Альтиус», передает издание «Взгляд».

Аналитик пояснил, что этот беспилотный аппарат объединяет в себе все преимущества дронов Reaper и Global Hawk производства Соединенных Штатов. Кроме того, он превзойдет их по числу выполняемых функций.

Так, бомбовая нагрузка, которую сможет нести «Альтиус», составит около 1000 килограммов, что позволит эффективно наносить удары по противнику. Кроме того, БПЛА рассчитан на использование без оператора – летать он будет полностью в автономном режиме. Еще одна особенность – это способность взаимодействовать с истребителем пятого поколения Су-57.

«Альтиус» также сможет находиться в воздухе до 2 суток, забираясь на высоту до 12 км и преодолевать расстояние в 10 тысяч километров.