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Спецоперация ВС РФ на Украине вполне может превратиться в прямое противостояние России и Североатлантического альянса, считает британский журналист Чарли Брэдли. По его мнению, причиной этому станут поставки Киеву западного оружия.

В своей публикации в издании Express Брэдли предположил, что, когда терпение России иссякнет, она будет вынуждена нанести удары по логистическим центрам в Польше и других странах Североатлантического альянса. Тогда Западу придется вмешиваться в конфликт, что и приведет к глобальному противостоянию.

Эксперт отмечает, что сейчас Россия уничтожает колонны с оружием для Киева только на территории Украины, однако если ВСУ получат РСЗО большой дальности, ситуация может измениться.

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