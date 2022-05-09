Удары по транспортной инфраструктуре Украины, которые ВС активно наносит в последние недели, могут привести к серьезным сложностям, считает военный эксперт Владимир Евсеев. Он рассказал изданию «Украина.ру», что многие украинцы, которые хотели бы уехать за границу, теперь не смогут этого сделать.

По словам аналитика, до недавних пор логистическую инфраструктуру Украины ВС РФ не трогали вообще, так как предоставляли возможность мирному населению уехать из страны. Однако увеличение поставок западного оружия вынудили пересмотреть эту стратегию.

Сейчас российские войска вынуждены наносить удары по тоннелям и железнодорожным мостам, крушить автомобильные дорогие и тяговые электроподстанции. Кроме того, совсем скоро могут начаться и атаки на депо, чтобы не дать Киеву возможность задействовать тепловозы. Главными же целями остаются составы с вооружением и техникой, прибывающие с Запада.