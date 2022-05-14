Спецоперация ВС РФ на Украине может затянуться до осени следующего года, но у ВС РФ хватит сил, чтобы довести ее до логического завершения, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

Он пояснил, что российские войска делают все возможное, чтобы минимизировать потери личного состава. Именно поэтому они сейчас отходят от Харькова, не желая попадать под артиллерийский огонь ВСУ, моральный дух которых держится на помощи от Запада.

Киев же, напротив, не придает потерям никакого значения. Они возрастают с каждым днем, массовая гибель личного состава полностью игнорируется командованием ВСУ.

Российские военные сейчас сконцентрируются на Донбассе, где необходимо уничтожить националистическую группировку. После этого они вернутся в Харьков, а также начнет стремительное продвижение по югу Украины.