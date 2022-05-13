Главной задачей российской армии является окружение и уничтожение группировки ВСУ, которая окопалась на Донбассе. Около 80 тысяч боевиков сейчас находится в Краматорске и Славянске. Также крупные силы сосредоточены в Авдеевке. Именно для их ликвидации ВС РФ сейчас отходят от Харькова, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил, что решение об отходе было принято ради максимального сбережения ресурсов. Киев активнее задействует артиллерию, поэтому чтобы избежать массированных обстрелов, ВС РФ начали отходить к Донбассу. Однако возвращение в Харьков – это только вопрос времени.

Евсеев также предположил, что спецоперация на Украине вряд ли завершится раньше осени следующего года. По его словам, после уничтожения группировки националистов на Донбассе российские военные займутся решением других задач, включая возвращение к Харькову и создание сухопутного коридора в Приднестровье.