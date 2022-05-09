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Любые заявления Киева о возможных попытках нападения его войск на Приднестровье – это блеф. ВСУ просто не смогут ничего сделать на этом направлении, так как им помешает российская армия, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

В интервью сайту “Украина.ру” аналитик пояснил, что в настоящий момент численность миротворческих сил и подразделений ВС на территории ПМР является примерно такой же, какую сможет выставить Украина. Однако она сразу же столкнется с несколькими серьезными проблемами.

Во-первых, украинским подразделениям придется форсировать Днестр, так как мост через него был взорван уже в первые дни специальной операции. Никакая понтонная переправа не обеспечит безопасный переход на другой берег реки. Во-вторых, РФ сразу же подключит к защите Приднестровья авиацию и нанесет ракетные удары из Черного моря. Киев отлично все это понимает, поэтому не рискнет атаковать непризнанную республику.

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