Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза предоставить Венгрии время и деньги для отказа от российских энергоносителей. Об этом сообщает издание Financial Times. Подробности передает РИА Новости.

Боррель отметил, что ЕС понимает необходимость Венгрии приспособиться к отказу от российской нефти. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет поддерживать санкции против России в той форме, в которой они сейчас представлены.

Журналисты Financial Times отметили: “ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии дополнительного времени и денег для адаптации к эмбарго на российскую нефть после того, как переговоры о планах Брюсселя относительно санкций “зашли в тупик”, заявил глава внешнеполитического ведомства блока”.

Жозеп Боррель говорит о том, что он с понимаем воспринимает позицию Будапешта, так как Венгрия действительно столкнулась с “объективной проблемой”.