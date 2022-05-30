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Евросоюз должен продолжать отстаивать идею введения эмбарго на нефть из России, несмотря на отказ поддержать эту инициативу со стороны Будапешта. Такое мнение высказал глава ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер. Подробности передает издание DPA.

Депутат обратился к Евросоюзу с призывом достичь согласия. Он отметил: «Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений. Если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать».

По мнению Вебера, Евросоюз должен своими действиям продемонстрировать, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет удерживать в заложниках Евросоюз. По словам депутата, сейчас Венгрия пользуется своей возможностью официально отказаться и не поддержать решение остальных стран Европы об ограничения в поставках российских энергоресурсов.

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