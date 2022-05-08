Численность эвакуированных мирных жителей с промплощадки комбината “Азовсталь” и города Мариуполя продолжает увеличиваться. На этот раз из зоны боевых действий вывезли более 170 человек.

Заявление об этом в соответствующем пресс-релизе сделал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

Он уточнил, что операцию по вывозу гражданских лиц координировали ООН и Красный Крест. Таким образом, подчеркнул генсек, общее число эвакуированных граждан с территории “Азовстали” и различных районов Мариуполя в рамках последней гуманитарной акции уже превысило 600 человек.

Комбинат “Азовсталь” – один из крупнейших на Украине. Кроме обширной промышленной площадки он содержит большое число подземных переходов и коммуникаций, в которых укрываются украинские националисты. Сейчас “Азовсталь” блокирован российскими войсками.