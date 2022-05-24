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Запад и Украина делают все возможное, чтобы превратить черноморское побережье в «горячую точку», уверен военный эксперт Владимир Ераносян. Так он прокомментировал информацию о поставках Киеву из Норвегии и Дании противокорабельных ракет Naval Strike Missile и «Гарпун».

Аналитик пояснил изданию “Украина.ру”, что у РФ имеется эффективная система противовоздушной обороны и высокоточные ракеты на кораблях Черноморского флота, но несмотря на это поставляемые на Украину Западом противокорабельные боезаряды представляют для ЧФ серьезную опасность. Это означает, что сейчас России необходимо создать буферную зону от побережья на 300 километров, так как дальность поражения этих ПКР составляет 280 км.

Чтобы не подвергать Черноморский флот ненужному риску, ВС РФ будут вынуждены отрезать Украину от акватории и создать упомянутую буферную зону, так как Запад фактически заставляет их это сделать.

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