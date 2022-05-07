В конце мая Польша может ввести свои войска на Украину. Она называет это «миротворческой миссией», но военный аналитик Владимир Ераносян уверен, что Варшава готовит «разводку в стиле Гая Ричи».

Поляки клянутся Украине в вечной дружбе и вполне смогут войти в населенные пункты на западе страны в качестве союзников. Однако после этого они присвоят территории соседней страны, а заодно и получат дармовую рабочую силу.

Варшава, по словам экспертов, сейчас заняла выжидательную позицию. Она наблюдает, сколько оружия и техники поставляется на Украину через ее территорию и ждет, пока ВС РФ все это вооружение уничтожит. Примерно к концу мая боеспособность украинской армии будет сведена к нулю и польские войска свободно займут западные территории страны. Для этого будет достаточно всего трех хорошо подготовленных бригад.