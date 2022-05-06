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Страны Евросоюза должны до конца недели достичь договоренностей по вопросу введения эмбарго на российскую нефть. Такие сроки определил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что прекрасно понимает позицию Венгрии, Словакии и Чехии, которые отказались поддерживать санкции. Эти три страны очень зависимы от российских энергоресурсов. Политик сообщил: «Это вопрос времени и денег. Мы не можем обсуждать предложения, не вписывающиеся в реальность».

Всем трем странам будет предоставлено больше времени на отказ от российской нефти. Все страны должны прекратить закупки нефти и газа из России уже через полгода, а Венгрия, Чехия и Словакия смогут сделать это позже. Для Чехии определен период – середина 2024 года.

При обсуждении вопрос о перспективе запрета на российский газ Боррель отметил, что это вопрос отдаленной перспективы, так как топливо необходимо для многих секторов промышленности.

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