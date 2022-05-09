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Впервые за 59 лет королева Великобритании пропустит церемонию открытия сессии парламента страны. Причина – проблемы Елизаветы II со здоровьем. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на официального представителя Букингемского дворца, резиденции британского монаршего двора.

Уточняется, что пропустить церемонию, которая состоится 10 мая, королеве Великобритании посоветовали врачи. Ранее Елизавета II уже пропускала открытие парламента – в торжествах по этому случаю она не участвовала в 1959 и 1963 годах из-за беременности.

Ожидается, что с приветственной речью к британским парламентариям от имени королевы обратится принц Уэльский Чарльз. Корону Британской империи, в которой Елизавета II зачитывает обращения парламенту, тоже привезут.

Официальная церемония открытия парламента пройдёт после двухлетнего перерыва. В 2020 и 2021 годах торжественной части не было из-за коронавируса.

Елизавете II сейчас 96 лет. На престол она взошла ещё в 1952 году.

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