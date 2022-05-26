Наступление курортного сезона может не лучшим образом отразиться на беженцах из Украины, которые сейчас находятся в Испании. Их планируют постепенно выселять из отелей, в которых они проживают.

Издание El País уточняет, что в общей сложности в курортных провинциях Каталония, Андалусия и Валенсия сейчас находится до 12 тысяч беженцев из Украины, которые проживают в гостиницах. Но номера во многих отелях были забронированы ещё до начала боевых действий в Восточной Европе, и отельеры могут столкнуться с убытками, если начнут отменять бронь для туристов. Таким образом, испанские власти уже ближайшее время начнут переселять беженцев в другие места.

С похожими проблемами могут столкнуться и беженцы, которые проживают в съёмных квартирах. В курортный сезон цены на их аренду в Испании, как правило, увеличиваются и украинцам советуют подыскивать жильё подальше от побережья, где цены на жильё традиционно выше.