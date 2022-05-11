Для многих пенсионеров на региональном уровне вводится новая льгота. Речь идет об освобождении от оплаты коммунальных услуг.

Количество субъектов, которые вводят новые возможности для пенсионеров, постоянно расширяется. Теперь дополнительную помощь ввели в Мурманской области. Ветеранов и граждан, приравненных к ним, с мая освобождают от оплаты услуг ЖКХ. В эти категории включены участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей. Теперь они полностью освобождаются от оплаты коммунальных услуг.

Квитанции об оплате будут продолжать приходить, но суммы полностью компенсируют из средств регионального бюджета. Раньше у этих категорий пенсионеров была скидка на оплату в размере 50%. С мая месяца она увеличена до 100%.