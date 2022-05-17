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На юге Украины российские военные практически не сталкивались с сопротивлением ВСУ, но в Мариуполе все было по другому. Именно поэтому в этом городе была избрана совершенно другая тактика, которая успешно применяется и в других населенных пунктах.

Она подразумевает обход крупных городов и исключение ударов лоб в лоб. Натыкаясь на серьезные укрепрайоны, ВС РФ задействуют авиацию и артиллерийские установки для их уничтожения. Когда сопротивление прекращается, проводятся мероприятия по зачистке. Это дает возможность снизить потери до минимума, но требует больше времени, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов изданию «Украина.ру».

По его словам, тактику с появлением «зеленки» изменили и украинские войска. В основном они прячутся в лесных массивах либо уходят в городскую застройку. В открытой степи или в селах они в противостояние не вступают, так как отлично видят превосходство ВС РФ.

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