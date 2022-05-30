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Напряжённая ситуация вокруг Украины может спровоцировать голод в отдельных регионах планеты. Причина тому – дефицит зерна. Об этом пишет агентство “Прайм” со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.

По его мнению, опасность голода для ряда стран может быть страшнее сокращения поставок энергоносителей. На Россию и Украину приходится до 30 процентов экспорта зерна. Но из-за сложившейся геополитической обстановки его поставки могут быть приостановлены. Сильнее всего от этого пострадает Африка, считает Тимофеев. В отдельных странах на континенте жители тратят до 60% своего дохода на пропитание. И в условиях дефицита продуктов, цены на них могут оказаться неподъёмными.

На это накладываются и природные катаклизмы, рассказал Тимофеев. Так, засуха в ряде районов США уже сократила урожай зерновых, а в Китае из-за прошлогодних наводнений урожай злаковых может оказаться худшим за всю историю, отметил эксперт.

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