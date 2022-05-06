В конце апреля в Сети появилась информация о перестрелках в районе населенного пункта Колбасна в Приднестровье, где располагаются самые крупные в Европе склады боеприпасов. Военный эксперт Иван Скориков считает, что Киев таким образом готовит захват объекта, передает портал «Украина.ру».

Политолог отметил, что сейчас склады законсервированы, но сомневаться в огромном количестве боеприпасов, хранимых там, не приходится. Именно в этот населенный пункт свозили советские и трофейные снаряды, патроны, ракеты и прочее со всей Европы сперва после Второй мировой, а затем и после вывода советских войск из восточноевропейских стран, входивших в Варшавский договор.

Сейчас Киев может планировать захватить эти склады, причем не исключено, что он действует в сговоре с действующими властями Молдавии, отметил Скориков. Он также предположил, что Украина вместе с Кишиневом могут попытаться взять под контроль всю территорию самопровозглашенной ПМР.