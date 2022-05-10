Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже в первые дни спецоперации ВС РФ на Донбассе украинская группировка войск была разрезана на три части. Причем две из них практически полностью ликвидированы, рассказал военный эксперт Константин Сивков изданию “Украина.ру”.

Он объяснил, что первая из этих частей уничтожена в Мариуполе и ее жалкие остатки сейчас скрываются на металлургическом комбинате «Азовсталь». Вторая все еще сопротивляется в Харькове, однако ее ликвидация – это только вопрос времени.

Самая сложная задача – это уничтожение третьей группировки, которая затаилась на донбасской дуге. Она отчаянно сопротивляется и активно использует мирное население в качестве живого щита, что не дает российским военным задействовать в полную силу артиллерию или организовать ковровые бомбардировки с привлечением авиации.

Несмотря на это, задача по освобождению Донбасса будет выполнена и существенно сократит число боеспособных формирований ВСУ. После этого российские войска отправятся к югу, чтобы пробить сухопутный коридор до Приднестровья.

Вам может понравиться

Матвийчук: Освобождение Попасной стало катастрофой для ВСУ на Донбассе

Установление союзными силами РФ и ЛНР контроля над городом Попасная стало настоящий катастрофой для Киева. Все дело в том, что этот населенный пункт открывает путь вглубь Донбасса и дает возможность

Вице-премьер Борисов: Высокоточных ракет и боеприпасов хватит для решения всех задач ВС РФ на Украине

Вопреки заявлениям Киева, в распоряжении ВС РФ остается еще достаточное количество высокоточных ракет, а военно-промышленный комплекс отлично справляется с производством новых боезарядов, покрывая все потребности армии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Багдасаров заметил сходство военной помощи Украине от Польши с оккупацией части страны

Польша уже приступила к решению задач первого этапа по аннексии Западной Украины. Она называет это военной помощью, однако заявления польских властей указывают на совсем другие планы, уверен политолог Семен Багдасаров.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 мая – небольшая облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 10 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 мая – пасмурно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 мая – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 10 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Подольск: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 13 °C |