Уже в первые дни спецоперации ВС РФ на Донбассе украинская группировка войск была разрезана на три части. Причем две из них практически полностью ликвидированы, рассказал военный эксперт Константин Сивков изданию “Украина.ру”.

Он объяснил, что первая из этих частей уничтожена в Мариуполе и ее жалкие остатки сейчас скрываются на металлургическом комбинате «Азовсталь». Вторая все еще сопротивляется в Харькове, однако ее ликвидация – это только вопрос времени.

Самая сложная задача – это уничтожение третьей группировки, которая затаилась на донбасской дуге. Она отчаянно сопротивляется и активно использует мирное население в качестве живого щита, что не дает российским военным задействовать в полную силу артиллерию или организовать ковровые бомбардировки с привлечением авиации.

Несмотря на это, задача по освобождению Донбасса будет выполнена и существенно сократит число боеспособных формирований ВСУ. После этого российские войска отправятся к югу, чтобы пробить сухопутный коридор до Приднестровья.