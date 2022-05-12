читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В настоящий момент существенно возрастает риск начала полномасштабной войны в Приднестровье, однако боевыми действиями может быть охвачен не только этот регион. Пока Россия занята демилитаризацией Украины и освобождением Донбасса, существует вероятность вооруженных столкновений сразу в нескольких уголках планеты, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что в Центральной Азии в последнее время гораздо более активно стали действовать радикальные исламисты, что ставит под угрозу более или менее стабильную ситуацию в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Турция не оставляет намерений начать серьезные боевые действия в Сирии, о чем говорит, к примеру, запрет на полеты российских самолетов через турецкое воздушное пространство. Не исключено, что Анкара нападет на правительственные силы САР, что приведет к полномасштабной войне, рассказал Сивков изданию «Украина.ру».

На Дальневосточном направлении сейчас тоже неспокойно, из-за чего РФ чаще стала проводить там военные учения. Это позволяет сдерживать активность потенциальных противников. Также в ближайшее время может потребоваться увеличение численности войск на границе с Финляндией, которая вместе со Швецией вознамерилась вступить в Североатлантический альянс.

Вам может понравиться

В Роскачестве рассказали, как мошенники оформляют кредиты на россиян

Число случаев, когда злоумышленники берут кредиты, воспользовавшись персональными данными ничего не подозревающих граждан, увеличилось. Об этом сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества. В автономной некоммерческой организации в этой связи разъяснили,

Жители США раскритиковали заявления Байдена об “экономических успехах”

Сюжет телеканала Fox News о существенном росте цен и возникновении проблем с логистическими цепочками в США возмутил зрителей. Они подвергли критике президента страны Джо Байдена, который во всех своих речах

Елизавета II не выступит на церемонии открытия парламента

Впервые за 59 лет королева Великобритании пропустит церемонию открытия сессии парламента страны. Причина – проблемы Елизаветы II со здоровьем. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на официального представителя Букингемского
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 12 мая – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 12 мая – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 5 °C |