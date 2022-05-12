В настоящий момент существенно возрастает риск начала полномасштабной войны в Приднестровье, однако боевыми действиями может быть охвачен не только этот регион. Пока Россия занята демилитаризацией Украины и освобождением Донбасса, существует вероятность вооруженных столкновений сразу в нескольких уголках планеты, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что в Центральной Азии в последнее время гораздо более активно стали действовать радикальные исламисты, что ставит под угрозу более или менее стабильную ситуацию в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Турция не оставляет намерений начать серьезные боевые действия в Сирии, о чем говорит, к примеру, запрет на полеты российских самолетов через турецкое воздушное пространство. Не исключено, что Анкара нападет на правительственные силы САР, что приведет к полномасштабной войне, рассказал Сивков изданию «Украина.ру».

На Дальневосточном направлении сейчас тоже неспокойно, из-за чего РФ чаще стала проводить там военные учения. Это позволяет сдерживать активность потенциальных противников. Также в ближайшее время может потребоваться увеличение численности войск на границе с Финляндией, которая вместе со Швецией вознамерилась вступить в Североатлантический альянс.