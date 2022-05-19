Как только Киеву завезли американские гаубицы M777, российские ВС сделали их приоритетными целями. Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил, почему охота за этим вооружением стала наиболее престижным делом.

Первая причина – это необходимость в уничтожении любого артиллерийского оружия, которое используется ВС Украины. В распоряжении Киева нет серьезной авиации, он не в состоянии перехватить превосходство в воздухе, поэтому пушки и гаубицы решают подавляющее большинство боевых задач.

Вторая причина – захват трофеев. Впрочем, никто особо не старается уводить у ВСУ американские гаубицы, рискуя жизнью. В основном они уничтожаются непосредственно на позициях ударами авиации и артиллерийских установок.

Напомним, что согласно заявлению Вашингтона, на Украину уже отправлено 100 установок M777, причем 10 были поставлены из Австралии.