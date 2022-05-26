Североатлантический альянс и США начали серьезно сомневаться в победе Киева в противостоянии с РФ. Британский премьер Борис Джонсон даже предположил, что Россия совсем скоро может достичь крупных успехов. Почему риторика Запада изменилась, объяснил военный эксперт Борис Рожин в интервью порталу «Украина.ру».

Он пояснил, что Западу совершенно неинтересны проблемы и потери Украины, для него главное – как можно больше заработать. Поэтому главная цель – это «афганизировать» конфликт, затянуть его как можно дольше. Разговоры о победе России, которые звучат в заявлениях западных политиков, делаются для продолжения поставок оружия.

Именно на вооружении зарабатывают Соединенные Штаты. Они на всю мощь запустили свой военно-промышленный комплекс и фактически вынуждают Европу покупать оружие для отправки на Украину. Поэтому им выгодно затягивать конфликт до бесконечности.