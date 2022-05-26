читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подразделения украинской армии на Донбассе истощены и растеряны, они все чаще начинают дезертировать с поля боя и сдаваться в плен. Это означает, что ВС РФ близки к победе, отметил военный эксперт Евгений Норин в интервью порталу “Украина.ру”

Он пояснил, что наиболее сложная для ВСУ ситуация складывается в Северодонецке и Лисичанске, где боевики оказались в котле. Их уничтожение может стать последней каплей для Киева, так как в этих городах сосредоточены наиболее боеспособные и подготовленные подразделения.

«Да и в целом, мы уже можем так говорить, они проигрывают, и проигрывают крепко», – заявил эксперт.

Он также отметил, что Запад хоть и продолжает помогать Киеву оружием, но его объемы недостаточны для оказания достойного сопротивления. Кроме того, на фронт мобилизуют неопытных бойцов, неспособных компенсировать потери, поэтому они начинают бунтовать, сдаваться или просто оставлять позиции.

Вам может понравиться

Вирусолог допустил высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Коллективный иммунитет в России наверняка выше, чем говорит официальная статистка. Скорее всего, он находится на уровне 70%. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской Академии Наук, вирусолог Сергей Нетесов. В интервью газете

Украинская беженка довела до развода британскую семью, которая ее приютила

Украинская беженка из Львова по-своему отблагодарила британскую семью за предоставление приюта. Всего за десять дней она смогла разрушить семейный союз. Об этом сообщает издание The Sun. Подробности передает РИА Новости.

На бывших позициях ВСУ в промзоне Мариуполя нашли книги, восхваляющие дивизии СС

На позициях боевиков ВСУ в Мариуполе военнослужащие ВС РФ и ДНР нашли литературу, восхваляющую нацистов. В них восторженно рассказывается о дивизиях СС «Мертвая голова» и «Галичина» (запрещенная в России экстремистская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |