Подразделения украинской армии на Донбассе истощены и растеряны, они все чаще начинают дезертировать с поля боя и сдаваться в плен. Это означает, что ВС РФ близки к победе, отметил военный эксперт Евгений Норин в интервью порталу “Украина.ру”

Он пояснил, что наиболее сложная для ВСУ ситуация складывается в Северодонецке и Лисичанске, где боевики оказались в котле. Их уничтожение может стать последней каплей для Киева, так как в этих городах сосредоточены наиболее боеспособные и подготовленные подразделения.

«Да и в целом, мы уже можем так говорить, они проигрывают, и проигрывают крепко», – заявил эксперт.

Он также отметил, что Запад хоть и продолжает помогать Киеву оружием, но его объемы недостаточны для оказания достойного сопротивления. Кроме того, на фронт мобилизуют неопытных бойцов, неспособных компенсировать потери, поэтому они начинают бунтовать, сдаваться или просто оставлять позиции.