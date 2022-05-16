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Установление контроля над Попасной является серьезным достижением ВС РФ, но радоваться все же еще слишком рано, уверен военный эксперт Евгений Норин. Он пояснил, что националистические силы ВСУ не уничтожены полностью, они просто отошли в другие укрепрайоны, поэтому фронт все еще не прорван.

По словам эксперта, у ВСУ в результате неудачных боев за Попасную может наблюдаться какой-то временный надлом. Однако о серьезном понижении боевого духа можно будет говорить лишь тогда, когда противник понесет крупные потери. В настоящий момент подобного не наблюдается, приводит заявление историка портал “Украина.ру”

Российские войска, по словам Норина, буквально «прогрызают» стационарный фронт, чтобы продвигаться дальше. Попасную вообще пришлось штурмовать практически в лоб, нарвавшись на позиции, которые строились и укреплялись на протяжении 8 лет. Идеальным вариантом сейчас было бы нанесение ударов с севера, чтобы оставить ВСУ без снабжения. Но это пока достаточно сложно реализовать, уверен эксперт.

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