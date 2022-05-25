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ВСУ вряд ли станут убегать из Северодонецка и Лисичанска. Они до последнего останутся удерживать эти города, поэтому ВС РФ нужно настраиваться на серьезный штурм двух этих последних крепостей, заявил военный эксперт Евгений Норин в интервью порталу «Украина.ру».

Он также пояснил, что часть боевиков уже выходят из Северодонецка и Лисичанска, однако все они точно не уйдут. Даже вопреки прогнозам западных аналитиков, которые считают единственным адекватным выходом для ВСУ отступление из этих городов.

«ВСУ нельзя назвать трусами, поэтому они будут удерживать Северодонецк и Лисичанск до последнего», – уверен аналитик.

Кроме того, Норин считает, что ВС РФ пора нанести мощный удар по украинской армии, чтобы запугать и деморализовать Киев.

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