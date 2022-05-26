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Если вирус оспы обезьян будет активно передаваться от человека к человеку, то вероятность появления штамма, способного вызывать серьёзную болезнь, крайне высока. Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала “Россия 1”.

Вспышки оспы обезьян за последнее время произошли в нескольких странах Европы – местностях, для которых это инфекционное заболевание является нетипичным. По данным ВОЗ, зафиксировано уже более 130 случаев заражения. Специалисты утверждают, что сейчас болезнь у инфицированных протекает достаточно легко. Однако, как предположил Гинцбург, всё может измениться в худшую сторону.

Эксперт также подчеркнул, что основными носителями обезьяньей оспы вопреки названию являются грызуны: мыши или крысы – от них болезнь перешла к приматам.

Ранее представители Роспотребнадзора заявляли, что проникновение в Россию оспы обезьян маловероятно. Тем не менее страна к этому готова. В ведомстве заявляли, что в России уже зарегистрированы три вакцины от натуральной оспы, которые помогают и от заражения оспой обезьяньей. Но пока прививаться ими не имеет смысла, чтобы не нагружать иммунную систему.

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