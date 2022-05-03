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Экономические ограничения, которые ввели страны Запада в отношении России, могут быть отменены уже в скором времени. Такое мнение высказал доцент кафедры информатики Российского экономического университета Александр Тимофеев.

В интервью агентству “Прайм” он заявил, что к решению отменить санкции правительства США и европейских государств подтолкнут изменения в их экономике. Тимофеев уточнил, что в некоторых государствах уже начали испытывать трудности с импортом удобрений, энергоносителей и других товаров из России. Всё это ведёт там к росту цен.

Эксперт добавил, что на Западе видят, как российская экономика начинает перестраиваться на внутренний рынок, находит новых торговых партнёров. В итоге, это заставит Европу и США признать бессмысленность санкций. После чего может последовать их отмена в ближайшие недели.

Впрочем, процесс может затянуться и на годы. Тут всё зависит от того, насколько сильные потрясения будут переживать экономики западных стран, уверен специалист.

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