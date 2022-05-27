Россия не должна отказываться от установления контроля над Одессой, уверен глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. При этом он отметил, что Запад не станет мешать ВС РФ это делать, так как для него «жемчужина у моря» не имеет никакого стратегического значения.

Михайлов пояснил, что нужно думать о будущем, в котором Киев все же может вступить в Североатлантический альянс. В этом случае он разместит в Одессе противокорабельные ракеты, которые станут угрозой для российского флота. Кроме того, от НАТО Украина вполне может получить вооружения, которые будут угрожать Крымскому мосту и всему полуострову.

По словам Михайлова, если Киев согласится сам вывести свои войска из Одессы и объявит о внеблоковом статусе, город останется под его контролем. РФ может лишь ввести туда миротворческие силы. Если же подобного не произойдет, то сценарий развития событий для Николаевской и Одесской областей может быть весьма негативным.