Российские военные приложили определенные усилия для блокировки поставок западных вооружений украинской армии. Однако помимо этого, потребуется нанести еще один удар по стратегически важному логистическому узлу, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Он напомнил, что высокоточные ракетные удары позволили ВС РФ уничтожить все аэродромы на Украине. Это означает, что транспортная авиация больше не сможет доставлять в страну оружие. Кроме того, проведены атаки на железнодорожные мосты и тяговые электроподстанции, обеспечивающие движение поездов.

Следующей целью должна стать станция Чоп, уверен Литовкин. В интервью порталу “Украина.ру” он пояснил, что там «переобувают» вагоны с техникой и вооружением с узкой европейской на стандартную колею. Уничтожение станции позволит перекрыть доставку оружия по железной дороге. После этого задача будет решена, так как по автомобильным трассам Киев не сможет получать гаубицы, РСЗО и тяжелую бронетехнику.