Несмотря на заявления Запада об увеличении поставок оружия на Украину, нет никаких предпосылок думать, что у Киева имеются хотя бы малейшие шансы на победу. Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что вооружения США и НАТО даже не добираются до линии фронта.

Именно такая судьба ожидала 150 танков, поставку которых на Украину громко анонсировал Североатлантический блок. В результате бронемашины не прибыли в пункт назначения и использовать их ВСУ так и не удалось.

В беседе с журналистами сайта «Украина.ру» Литовкин отметил, что Киев по указке США просто стремится продлить свою агонию. До него никак не дойдет, что единственный способ прекратить кровопролитие и фактически уничтожение будущих поколений граждан страны – это подписание капитуляции.

Напомним, что ранее Литовкин порекомендовал ВС РФ атаковать железнодорожную станцию Чоп, чтобы окончательно лишить Запад возможности перебрасывать на Украину тяжелую технику.