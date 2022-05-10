Соединенные Штаты приняли закон о ленд-лизе для Украины и тем самым показали, что их абсолютно не интересует судьба собственных вооружений. ВС РФ уже неоднократно уничтожала целые составы с оружием и техникой, поставляемых Киеву Западом и то же самое она проделает с новыми поставками, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что для Украины и особенно для США главное значение сейчас имеет пропагандистский эффект. Представители обеих стран громогласно заявляют о «скорой победе», в которой Киеву поможет американское оружие. Но упрямые факты говорят об обратном.

Так, в Николаеве и Днепропетровске, во Львове и Одессе российские ВС уничтожили огромное количество поставляемых США и НАТО вооружений. То же самое они проделают и с оружием, поступающим на Украину по ленд-лизу. При этом единственным пострадавшим окажется Киев, так как именно ему придется десятилетиями расплачиваться с Вашингтоном за абсолютно бессмысленные поставки.