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ВС РФ наносят удары по транспортной инфраструктуре Львова, уничтожая составы с оружием и боеприпасами, прибывающие с Запада. Однако вооружение и техника поступают на Украину не только через этот город, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

В интервью изданию «Украина.ру» он пояснил, что поставки могут осуществляться также через Румынию и Молдавию. Кроме того, одним из важнейших транспортных узлов является закарпатская станция Чоп, где вагоны с вооружением «переобуваются» с европейского на российский стандарт железнодорожной колеи. Удар по последней позволил бы перекрыть серьезный поток оружия НАТО.

«Видимо, у Минобороны есть свои представления на этот счет. Например, они подождали, когда на грузовой станции во Львове скопилось большое количество бронетехники, и шлепнули туда ракетой, уничтожив и станцию, и технику», – высказал свое предположение эксперт.

Он также отметил, что российские генералы принимают эффективные решения, ориентируясь на текущую обстановку, а также на те варианты боевых действий, которые могут возникнуть в ближайшее время.

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