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ВС РФ постоянно уничтожают крупные партии оружия, которые направляются украинским боевикам. Но иногда Киеву все же удается провезти вооружение, так как он постоянно меняет тактику его доставки, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В беседе с журналистами издания “Украина.ру” он пояснил, что российские войска стараются своевременно обнаруживать большие скопления транспорта, предназначенного для транспортировки оружия. Это приносит неплохие результаты, так как у ВСУ постоянно наблюдается нехватка боевых систем.

Но очень часто для перевозки, к примеру гаубиц M777, которые поставляются Соединенными Штатами, используются автомобили разнообразных гуманитарных организаций или даже Международного Красного креста. В этом случае вооружение скрывается под тентом, поэтому разглядеть его с воздуха не представляется возможным. Такая тактика позволяет Киву снабжать оружием своих боевиков на передовой.

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