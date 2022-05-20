ВС РФ постоянно уничтожают крупные партии оружия, которые направляются украинским боевикам. Но иногда Киеву все же удается провезти вооружение, так как он постоянно меняет тактику его доставки, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В беседе с журналистами издания “Украина.ру” он пояснил, что российские войска стараются своевременно обнаруживать большие скопления транспорта, предназначенного для транспортировки оружия. Это приносит неплохие результаты, так как у ВСУ постоянно наблюдается нехватка боевых систем.

Но очень часто для перевозки, к примеру гаубиц M777, которые поставляются Соединенными Штатами, используются автомобили разнообразных гуманитарных организаций или даже Международного Красного креста. В этом случае вооружение скрывается под тентом, поэтому разглядеть его с воздуха не представляется возможным. Такая тактика позволяет Киву снабжать оружием своих боевиков на передовой.